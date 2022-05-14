انت الان تتابع خبر هل يمكن تخيل كم تقاضى أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6!.. والمفاجأة بأجر مصطفى شعبان الخيالي في دايماً عامر! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - منذ بداية الموسم الدرامي في شهر رمضان الماضي 2022، والجمهور يتساءل عن أجور الفنانين والفنانات المشاركين في ماراثون المسلسلات التي تتنافس بقوة فيما بينها.

وبالرغم من تلك المعطيات يبقى هناك دائمًا نجوم محافظون على مقاعدهم في مقدمة الجماهير الأكثر جماهيرية والأعلى أجرًا.

ولهذا ينشغل الجمهور غالبًا، بأجور الفنانين، خاصة بعد انقضاء النصف الأول من شهر رمضان، حيث تشير محركات البحث عن أعلى الأعمال مشاهدة، والتي حققت نجاحًا عن غيرها، بسبب كم المسلسلات المعروضة في هذا الشهرز ولذلك ترتفع فيه نسبة المشاهدة، وتتهافت فيه أيضا شركات الإعلان لعرض منتجاتها والكشف عن مزاياها، وبالتالي، تزداد المقارنة بين نجاح الفنانين في الأعمال وأجورهم التي تقاضوها عنها نظير هذه الأعمال.

وتقاضى الفنان المصري، أحمد مكي، على أجر قيمته 18 مليون عن مسلسل "الكبير أوي 6"، بينما حصل مصطفى شعبان أجرا قيمته 22 مليونا في مسلسل دايماً عامر.