انت الان تتابع خبر فنان شهير أحبَّ ميرفت أمين وفكر بالاعتزال بسبب سعاد حسني ورفع جنازته مبارك بنفسه! لن تتوقع من يكون؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ولد الفنان الكبير أحمد حافظ مظهر يوم الثامن أكتوبر عام 1917 بمدينة القاهرة وتحديداً في في حي العباسية ، إنظم إلى الكلية الحربية ومكث هناك سنوات حتى تخرج منها في عام 1938، مع دفعة الرئيس ​جمال عبد الناصر​ والذي ربطته به صداقة قويةوالرئيس محمد أنور السادات.

عام 1957 في فيلم "رد قلبي"، وبعد أن بدأ تصوير الفيلم فوجئ أحمد مظهر برفض طلبه بالحصول على تصريح للتمثيل، فقرر أن يقدم استقالته ليتفرغ للتمثيل، وكان قد كتب اسمه بإسم والده "حافظ مظهر" على تتر فيلمه "الطريق المسدود" والذي شارك بطولته أمام ​فاتن حمامة.

رافق أحمد مظهر سيدة الشاشة فاتن حمامة في أفلام أخرى، منها "طريق الأمل " و"الزوجة العذراء" و"الليلة الأخيرة" و"لن أعترف"، وقدما سوياً "دعاء الكروان".من أشهر أعمال مظهر "امبراطورية ميم" و "غريبة" وقدم شخصية الفارس في أفلام مثل "واسلاماه" و"الناصر صلاح الدين" والفيلم الديني "الشيماء"، ومن أفلامه أيضاً "المخربون"، كما قدم الحرامي خفيف الظل في "لصوص لكن ظرفاء".

أحمد مظهر اشتهر بلقب البرنس بعد دوره في فيلم "الأيدي الناعمة" والذي جمعه ب​الشحرورة صباح​، ومع تقدمه في العمر ظل أحمد مظهر متواجداً ايضاً بأعمال مهمة، مثل دوره في فيلم "النمر الأسود" مع ​أحمد زكي​، في عام 1984 . شارك أحمد مظهر في تجربة عالمية، من خلال فيلم guns and the fury مع الفنان ​بيتر غريفر​، وقدم خلاله شخصية الرجل العربي، إلا أنه لم يشارك في أعمال عالمية أخرى بعدها بعكس صديقه عمرالشريف.

فكر في اعتزال التمثيل بسبب ​سعاد حسني​ فأثناء تصوير فيلم "النظارة السوداء" اصرت نادية لطفي أن يكتب اسمها أولاً وهو ما جعله يصر على أن يوضح في العقد ضرورة كتابة اسمه أولا نظراً لمكانته الفنية ، والأمر تكرر مع سعاد حسني التي عمل معها أكثر من فيلم منها "اللقاء الثاني" و"غصن الزيتون" و"ليلة الزفاف" وغيرها، ولكن أثناء تصوير أحد الافلام في عام 1972 اصرت سعاد على أن يكتب اسمها اولاً فقرر وقتها أحمد مظهر أن يعتزل الفن ويمتهن الميكانيك ، حيث قام بفتح ورشة بالفعل في منزله. ولكن بعدها عاد وتصالح مع سعاد وشاركها بطولة فيلم "شفيقة ومتولي".

أحب ​ميرفت أمين​ ورفض دخول شقيقته التمثيل قبل أن تنهي دراستها والى جانب التمثيل كان أحمد مظهر يقوم بالتأليف والإخراج أيضاً، ففي عام 1961 قدم فيلم "الضوء الخافت" مع سعاد حسني، إلا أنه في فيلمه الثاني "نفوس حائرة" عام 1965 اكتشف الفنانة ميرفت أمين كبطلة للفيلم.

وعانى من جلطة في الدماغ والتهاب رئوي وحالة ضعف عام وتوفي يوم 8 أيار/مايو عام 2002 حيث وأقيمت له جنازة شعبية رفعا حسني مبارك بنفسه.