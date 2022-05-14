انت الان تتابع خبر سمية الألفي: تفاجئت بإبنة شقيقي وهي تمثل في واحد من أهم مسلسلات رمضان.. لن تتخيلوا من هي !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة سمية الألفي في شهر رمضان، أنها تفاجئت بمشاركة ابنة شقيقها في مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا، مؤكدة أنه من أفضل المسلسلات.

اتفاجئت هي لم تخبرني أنها تشارك في المسلسل، ونحن في أول يوم رمضان نتجمع سويا وكنا نشاهد التليفزيون وفوجئت بها، هي ابنتي وهي الفتاة الوحيدة في العائلة بين أولاد أشقائي.

وأضافت: سعدت كثيرا بها وجهها جميل أمام الكاميرا وصادقة ودخلت قلبي كممثلة، لم أتخيل أنها شاطرة وموهوبة، هي دائما تتحدث معي عن حلمها بالتمثيل وفاجأتني أنها بدأت تحقيق هذا الحلم

.وعن نصيحتها لها: أهم ميزة في الممثل أن يكون له حضور وهي حققت هذا، ونصيحتي لها هو الصدق أن تقدم كل مشهد ليخرج من قلبها وعقلها وتكون صادقة مع نفسها ومع الدور الذي تؤديه.وجسدت سمية الألفي دور والدة يسرا في فترة الطفولة وظهرت في بداية الحلقات.

يذكر أن مسلسل "أحلام سعيدة" حقق نجاحاً كبيرا بعد عرض جميع حلقاته في شهر رمضان المنصرم، حيث أشاد الكثير من الجاهير بروعه ماتم تقديمه من ابطال المسلسل.

ومن ناحية اخرى، تعرضت الفنانة سمية الألفي لوعكة صحية مؤخراً وافجعت جمهورها، حيث قد أكدت مصادر مقربة من الفنانة أنها تتلقى العلاج الكيميائي، بعد اصابتها بمرص السرطان، متمنيين لها دوام الصحة والعافية.