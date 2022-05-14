انت الان تتابع خبر حنان شوقي كشفت بأن هذا النجم المصري أقوى من عادل إمام.. لن تصدق من هو؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية، حنان شوقي، الفنان المصري التي وصفته بـ"الأقوى" من عادل إمام.

وأوضحت أن سبب ابتعادها عن الأعمال الفنية هو أن ما يعرض عليها سيئ، مؤكدة أنها "تشعر بأن الكاميرا صديقتها، ولذلك لا تستطيع تجسيد دور لا ترى نفسها فيه".

وتحدثت عن اللحظات الصعبة التي مرت عليها بعد تعرضها لوعكة صحية حيث أوضحت أنها أصيبت بجلطة وظلت لأيام لا تعرف عنها شيء بسبب عدم ظهور أعراضها، لكنها أوضحت أن هناك لحظة مرت عليها أثناء قيادتها للسيارة باتت غير قادرة على الاستمرار، حيث شعرت بأعراض غير طبيعية وأنها بينها وبين الموت لحظات لدرجة جعلتها تتعرض لحادث مروري، لتطلب الإنقاذ.