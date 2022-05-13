نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم “فارس”.. إيمان العاصي تهدد باللجوء للقضاء لهذا السبب (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - هددت الفنانة إيمان العاصي باللجوء إلى القانون بعد طرح أغنية “أنا تمام” للمطرب شاهين، وهي الأغنية الترويجية لفيلم “فارس”.

نشرت إيمان العاصي عبر خاصية “استوري” بتطبيق “إنستجرام”، صورة لإحدى الصفحات عبر موقع “فيسبوك” تنتحل شخصيتها، وعلقت كاتبة: “دي مش صفحتي ولا الأغنية دي تخصني خالص، شكرا”.

وكتبت بعدها: الصفحة دي مصممة تستغل اسمي وتكذب على الناس بهدف التربح، الأغنية دي مش بتاعتي ولا دا صوتي اللي أنا سجلته مع الشركة والفنان، فمش عارفة مين اللي ركب الصوت على الفيديو، الفنان ولا الشركة والصفحة بتساعدهم على التعدي على حقوقي، وحقي هاخده بالقانون.

وعلم “جوو 2 فن” أن إيمان العاصي، قد قامت بتسجيل جزء من الأغنية بصوتها، ولكن الشركة قامت بالاستغناء عن صوتها واستبداله بصوت المطربة “هايلا”، التي حلت محلها، ورغم ما فعلته الشركة بالاتفاق مع المطرب شاهين والذي قام بكتابة الأغنية أيضا، إلا أنا الشركة قامت بالترويج للأغنية تحت اسم إيمان العاصي، في الوقت الذي يحمل فيه تتر الأغنية نفسه اسم المطربة البديلة.

الغريب في الأمر أن أحمد زاهر بطل الفيلم، قام أيضا بالترويج للأغنية عبر حسابه على “إنستجرام” باسم إيمان العاصي وكتب عبر حسابه: “الاغنية الدعائية التانية لفيلم فارس للرابر الجامد أوي شاهين و إيمان العاصي أغنيه أنا_تمام، فارس ١٨/٥ في كل دور العرض السينمائي في مصر و الوطن العربي يارب التوفيق و النجاح من عندك.

ويبدو أن إيمان العاصي قد بدأت مبكرًا التبرأ من الفيلم، حيث أنها لم تروج بأي صورة عن الفيلم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم طرح البوسترات الرسمية للفيلم منذ أيام، ولم تنشر أي صور عن الفيلم أو كواليسه.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، ايمان العاصى، حسين فهمى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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