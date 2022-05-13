طارق العريان ونيكول سعفان في أول ظهور لهما بعد إعلانه ارتباطهما (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد تداول الكثير من الأخبار حول ارتباطهما بشكل رسمي، نشرت عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، مقطع فيديو يجمعها مع المخرج، طارق العريان، وهما داخل السيارة وذلك في أول ظهور علني للثنائي.

وفاجأت الفتاة الشابة متابعيها على إنستجرام، بالكشف لأول مرة عن فيديو يجمعها مع المخرج الشهير، فظهرت في الفيديو وهي تجلس بجوار الأخير، وبدا أنهما يتجولان في نزهة بالسيارة معاً.

وكان المخرج طارق العريان قد نشر في مارس الماضي، لأول مرة صورة لنيكول سعفان (بدون أن يظهر وجهها) التي تصغره بأكثر من 20 سنة، ليهنئها بعيد ميلادها وكتب: “كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ”.

يذكر أن علاقة الثنائي كانت محل جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة.

وكانت قصة طلاق المخرج طارق العريان والفنانة السورية أصالة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019 وبداية 2020، خصوصاً بعد أن نشرت أصالة صورة لطليقها مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان، ووصفت تصرفه بـ”العيب”.

فيما ترددت معلومات عن أن أصالة حصلت على تسجيلات صوتية عاطفية جمعت العريان ونيكول، وهو ما تسبب بانفصالها عنه.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن في ديسمبر الماضي، في حين لفت متابعون إلى أن العريان قام بإلغاء متابعته لطليقته عبر إنستغرام بعد انتشار خبر ارتباطها.