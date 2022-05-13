توفيق عبدالحميد يرد على مخرج “يو تيرن”: “لا تعطي لنفسك الحق فى التحدث عنى”

ابو ظبي - احمد الجزار - علق النجم توفيق عبد الحميد على تصريحات المخرج سامح عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج حول الأسباب الرئيسية لإعلانه الاعتزال بعد مسلسل “يو تيرن”، رافضا الحديث باسمه.

كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه على “فيسبوك”: “احاول دائما ان اتعلم من اخطائى اما أخطاء الغير فهى قابلة للنقاش والتقويم اذا صدقت النوايا لكنها لا تناقش فى العلن لان مشاكل العائلة الواحدة لا تناقش على قارعة الطريق لاتعطي لنفسك الحق فى التحدث عنى لم اعطك تفويض بهذا واعلم ان صمتى عن حكمة وقوة قوة الحق”.

وكان سامح عبد العزيز صرح قائلا: “ألتمس له العذر، لأن العمل في التليفزيون تطور والدنيا تغيرت، هذا بجانب شعوره بعدم الراحة بسبب طول ساعات التصوير يوميا، بالإضافة إلى تغير تقينات التصوير، كانت حالته الصحية لا تساعده كثيرا، وكنا نكثف التصوير للانتهاء من العمل، حيث ينتهى الممثل من التصوير فى الثامنة مساء ويحضر فى التاسعة صباح اليوم التالي”.

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد أعلن في شهر رمضان الماضي نيته الاعتزال وذلك في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” ، وذلك قبل أن يتراجع ويوضح سبب هذا الإعلان نظرًا لحالته الصحية، إلى أن عاد مؤخرًا ليؤكد رغبته في الاعتزال.

مسلسل “يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، نانسي صلاح، أيمن قيسوني، عبير صبري، محمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، واخراج سامح عبد العزيز.