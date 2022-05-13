نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “طلع بتاع جواز”.. جيلان علاء تحتفل بخطوبتها على عز شهوان (صور وفيديوهات) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة جيلان علاء خطبتها من عز الشهوان، بعد أن كانا أصدقاء لفترة كبيرة، وفاجأت جمهورها، بنشر صور وفيديوهات من حفل الخطوة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن المقربين لهما.

ونشرت الفنان جيلان علاء صورة لها تجمعها مع خطيبها عز شهوان، تعلن فيها خطوبتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بـ موقع التواصل فيسبوك، قائلة: أنا اتخطبت يا جماعة، كان نفسي الناس كلها تكون معايا بس متعوضة في الفرح إن شاء الله.

وتابعت جيلان علاء مداعبة جمهورها: دي خطوبة أختى متبوصيليش، ادعوا لنا ربنا يكملها على خير، طلع بتاع جواز.

كما عبر الفنان عمرو وهبة عن سعادته، بـ خطوبة صديقيه، ونشر صورة لهما من حفل الخطوبة، من خلال حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للتهنئة بالخطوبة، وعلق عليها: أختي وصديقتي وعشرة العمر ألف مبروك يا حبيبتي انتي وعز وربنا يفرحكوا ويخليكوا لبعض.

كما هنأتها الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها، بمشاركة صورة تجمع بين جيلان علاء وعريسها عز شهوان، وأرفقت تعليقًا: «حبيبة قلبي بقت عروسة».

وكانت علاقة صداقة وعدة أعمال فنية جمعت بين العروس جيلان علاء وصديقها المقرب عز شهوان، الذي تحول لشريكها في الحياة الشخصية أيضًا، من بينهم الأغنية التي تشاركوا فيها «مش بتاع جواز»، وهو الدويتو الذي أداها الثنائي، أثناء استضافتهم في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، على خلفية العمل الدرامي، حكاية «حتة من القمر»، بطولة الفنانة لقاء الخميسي.

تعتبر كلمات أغنية «أنا مش بتاع جواز»، ذات طابع كوميدي، كما تعاون الثنائي أيضًا في أغنية أخرى و التي تحمل عنوان «كلبوبة».

وشاركت جيلان علاء في الموسم الرمضاني 2022، وذلك في دور راندا في مسلسل فاتن أمل حربي، مع عديد من النجوم كـ نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، هالة صدقي، حاتم صلاح، ونالت إشادة كبيرة من الجمهور.

كما شاركت في عديد من أبرز الأعمال مثل: الأنسة فرح، حلوة الدنيا سكر، زي القمر 2، الغسالة، رجالة البيت، قلب أمه، الكويسين، ريح المدام، أسعد الله مسائكم.