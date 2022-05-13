نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رابع أغنى حاكم في العالم وأصيب بجلطة دماغية ولديه 8 أبناء.. معلومات عن الراحل خليفة بن زايد على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة الجمعة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وحسب المصدر فقد أعلنت الحكومة على إثر الوفاة الحداد مدة أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل “في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام”.

وأجبر المرض الشيخ خليفة على الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.

وكان ظهور رئيس الدولة الراحل نادرا في الأماكن العامة منذ إصابته بجلطة في يناير 2014.

وفي ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدما اقتصاديا هائلا، مصحوبا بنفوذ دبلوماسي كبير مع انخراط أبوظبي المتزايد في الملفات الاقليمية، من الخلاف مع إيران وحرب اليمن، إلى النزاع في ليبيا.

تولى خليفة حكم إمارة أبو ظبي مباشرة بعد الإعلان عن وفاة والده الشيخ زايد في 2 نوفمبر 2004