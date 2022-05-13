انت الان تتابع خبر تتذكرون الإعلامي محبوب السعوديين والوطن العربي داود الشريان .. ستنصدمون كيف أصبح شكله بعد أن خسر معظم وزنه في احدث ظهور ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -

نشر نجل الإعلامي “داود الشريان”، مقطع فيديو جديدا لوالده مع عدد من أحفاده الصغار وهم يمارسون الرسم على الجدران.وقال محمد داود الشريان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” معلقاً على مقطع الفيديو: “الوالد حفظه الله يعلم أحفاده الرسم”.

كما أوضح نجله أن نمط الحياة الجديد لوالده والنظام الغذائي الذي يتبعه، هو ما ساهم في إنقاص وزنه.