نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شائعات الارتباط تطارد أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري وصحفي لبناني يفجر مفاجأة على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ما زالت أخبار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية تتصدر اهتمام المتابعين خلال الفترة الحالية في مصر والوطن العربي، خصوصاً بعد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أسرارا مثيرة عن حياة أبو هشيمة.

وقال في بث مباشر عبر صفحته على “إنستجرام”، أمس الأربعاء، أن لا علاقة تربط أبوهشيمة بالفنانة مي عز الدين، أو ريم مصطفى، مشيرا إلى أنها مجرد شائعات، ليعلن أن الفتاة الجديدة في حياة رجل الأعمال هي من الجنسية الأجنبية وليست عربية.

كما أوضح أنها تحديداً من كوسوفو وتعيش في تركيا وتدعى مورينا تاراكو، مبيناً أن الشابة لديها عيادة تجميل خاصة بها وقد تعرّف إليها أبو هشيمة من قبل أصدقاء مصريين مشتركين.

وذكر إيلي باسيل أن الفتاة الكوسوفية من عائلة ثرية وذات ملامح فاتنة، وتعيش حياة باذخة بحسب ما يظهر في حسابها في “إنستغرام” الذي يتابعه حوالي مليون و500 ألف متابع.

وبعد إعلان الخبر، بدأ الجمهور العربي يتواجد على صفحتها ويعلق على صورتها الأخيرة في مقارنة بينها وبين ياسمين صبري.

انفصال بهدوء.. وحذف صور

يذكر أنه في 5 مايو، تصدرت أنباء انفصال النجمة المصرية ورجل الأعمال، حديث منصات التواصل الاجتماعي والصحف المصرية والعربية، بعد تأكيد مصادر مقربة من الطرفين في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية صحتها.

كما فوجئ الجمهور بحذف كل منهما للصور التي جمعتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من حساباتهما الشخصية، مما أكد أكثر خبر الطلاق.

وبعد تداول خبر الطلاق، بدأت الأخبار تنتشر وتتداول حول هوية الفتاة المستقبلية في حياة رجل الأعمال الشهير، الذي ارتبط بالفنانة اللبنانية هيفا وهبي وانفصلا رسمياً في 2012 بعد زواج دام 3 سنوات. ثم ارتبط بالممثلة المصرية ياسمين صبري، وانفصل عنها قبل أيام بهدوء بعد زواج دام سنتين ونصف، دون أبناء.

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