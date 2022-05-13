نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد تغريمها بسببها.. ريم البارودي: لن أتصالح مع ريهام سعيد حتى لو وصل الأمر للسجن على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة ريم الباروي إنها لن تتصالح مع المذيعة ريهام سعيد، حتى لو وصل الأمر للسجن، وذلك في أول تعليق لها بعد تغريمها بـ20 ألف جنيه في قضية سبها وقذفها.

وقالت ريم البارودي في تصريحات صحفية: “أرفض تمامًا التصالح مع ريهام سعيد، حتى إن وصل الأمر إلى السجن، وأنا لست كاذبة حتى أطلب الصلح معها، وذلك ليس من باب الغرور، ولكني حزينة على ما آل بيننا، فالقضية كلها “مُلفقة”، ويعود الخلاف لاقتطاع أحد الصحفيين مقطع صوتي لي من تسجيل صوتي طويل المدة، وتم نشره دون إذني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب مزيف، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24”.

وأضافت ريم: كنت على علم جيدًا بالقضية التي رفعتها ريهام، وكنت أتابع تطورات القضية مع مكتب المحامي الخاص بي علاء عابد، وتركت الرأي في آخر المطاف للقضاء، الذي أثق بعدالته ايًا كانت النتيجة، كما أنني قررت عدم تغيير هاتفي الفترة الحالية؛ لاحتفاظي عليه بالمقاطع الصوتية بشأن تلك القضية، موضحةً أن ريهام اهتمت كثيرًا بتلك القضية حيث إنها كانت توجد بمعظم المرافعات وتحضر بنفسها الجلسات.

وأردفت ريم البارودي حديثها عن ريهام سعيد وقد بدا عليها علامات الحزن: كنت أحبها وساندتها بالعديد من المواقف، وتشهد علينا الإعلامية بسمة وهبة حيث رشحتها في إحدى المرات لتكون ضيفا في برنامج شيخ الحارة بأحد المواسم، وحضرت التصوير معها ووقفت خلف الكاميرا، ودخلت أعد لها الفلوس علشان نلحق نمشي، وعملت حاجات كتير أوي أعرفها على ستايلست وأجيبلها ميك أب ارتيست لأن الصحاب كده المفروض مع بعض، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين أعاقوا علاقتنا، لكن لن أنسى لريهام أنها جعلت كل ما بيننا من أسرار على المشاع.

واختتمت ريم البارودي حديثها مُتعجبة: يا ريهام انتي اتنازلتي عن قضية سما المصري وماتنازلتيش عن قضيتي والمفروض كنا أصحاب! أنا ماقولتش غير جملة إذا خاصم فجر وإحنا مش في فجور.

تغريم ريم البارودي

أيدت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى التي حملت رقم 2131 لسنة 2021، أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها.

وتستند الدعوى إلى مقطع صوتي مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.

كانت المحكمة الاقتصادية، قد حددت جلسة ١٠ مارس السابق، لنظر أولى جلسات استئناف الفنانة ريم البارودي على حكم تغريمها 20 ألف جنيه، والتعويض بالحق المدني 20 ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى؛ التي حملت رقم 2131 لسنة 2021؛ أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها، حيث تستند الدعوى إلى مقطع صوتي مُسرّب على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي؛ تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.

وفي وقت سابق قررت المحكمة الاقتصادية؛ تغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه، والتعويض للمدعى بالحق المدني 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وجاء في أوراق الدعوى التي تحمل رقم 2131 لسنة 2021، سب الممثلة ريم البارودي للإعلامية ريهام سعيد في أحد البرامج التليفزيونية. وأقامت ريهام سعيد؛ قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف والطعن في الأعراض في وقت سابق، مسُتندة إلى تسجيل صوتي تُوجّه فيها سبابا، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف أن صوتها في التسجيل، هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قُدوة للجمهور.