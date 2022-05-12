سبب طلاق البلوجر أحلام عادل وزوجها تسجيلات صوتية.. طلقها وأنا هتجوزك

طلاق أحلام عادل ومصمم الأزياء أحمد العجمي

وخبر طلاق أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي أثار حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد الإعلان عن انفصالها بعد عودتهما من العمرة واعتداء زوجها عليها، وهذا بسبب الكثير من الهدايا الخاصة بأصدقائها من رحلتها في أداء العمرة.

أبو رواش يتدخل للصلح بين أحلام وزوجها

وحاول اليوتيوبر مصطفى أبو رواش أن يتدخل بين الثنائي ليصلح بينهم، ونشر فيديو مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي “انستجرام”، وهو يكشف فيه عن الأسباب الخاصة بانفصال البلوجر أحلام وزوجها أحمد العجمي، وكشف من خلال فيديو أنه بعد انتشار القصة وتفاقم الأزمة بين الثنائي، تواصل مع أحمد وتحدث معه وقال له “احتوي البنت، والراجل المفروض دوره يكون عقله أكبر، وأتكلم معاها بالراحة، ولو أنت غلطت اعتذر عادي وهي دي الحياة، البيوت بتمشي بالشكل ده”.

سبب طلاق البلوجر أحلام عادل وزوجها تسجيلات صوتية

وحرص أبو رواش على نشر تسجيل صوتي لـ أحمد العمي وهو يتحدث عن الرسائل التي وصلته من خلال المتابعات، وقال أحمد له “عايز أقولك في بنات بيبعتولي واحدة بتقولي طلقها وأنا هتجوزك، هجيب شنطتي وجاية، وواحدة بعتالي فويس بتقولي طلقها وأتجوزني وكل يوم نيمني وصحيني بعلقة، مش عارف ليه الناس بتعمل كده”.

وتواصل مصطفي مع أحلام لحل المشكلة، وردت عليه قائلة “أنا سمعت كلام غريب من ناس لا يعرفوني ولا يعرفوا أحمد، غير إن في واحدة بالنص بتقول أنا هشهر بيك لو مطلقتيش وهشهرك، اللي هو أنا جيت قولتلك كدة، هو أنا أعرفك أصلا، مكنتش متخيلة يحصل كدة وفي ناس بتكدبني، وأننا مع بعض في البيت وروحنا حفلة، لا إحنا رجعنا علشان هو ردني وسامحته ولما حصل موقف أكبر مقدرتش أعديه، ولا أسامح، الكلام حساس أوي وبتوجع من كل بنت”.