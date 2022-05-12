انت الان تتابع خبر لن تتخيل من هي مؤدية شخصية بنت السيسي في مسلسلالاختيار 3.. فنانة عبقرية دخلت عالم الفن من أوسع أبوابه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مسلسل "الاختيار 3" مسلسل إثارة مصري من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى وآخرين.

وفي أحداث المسلسل ظهرت الفنانة مايان السيد في دور نجلة وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، وهما يحضران السفرة لوالدتها، وقالت له :"زمايلي في الجامعة بيقولوا عليك إخوان". تضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.