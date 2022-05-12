انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح.. وهذه تفاصيل الجنازة وموعدها! اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان أحمد خالد صالح وفاة عمته، وشقيقة الفنان الراحل خالد صالح، اليوم، معبرًا عن حزنه الشديد لفراقها ورحيلها عن دنيانا.

من جانبه كتب أحمد خالد صالح عبر خاصية ستوري لحسابه على انستجرام، الآتي: توفت الى رحمة الله عمتي حبيبتي إنسانية سيد صالح وتقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر، إن شاء غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين. إنا لله وإنا اليه راجعون.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد خالد صالح شارك في الماراثون الرمضاني 2022 بـ مسلسل رانيا وسكينة، والعمل كان من بطولة روبي، مي عمر، جوري بكر، أحمد كرارة، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.