انت الان تتابع خبر أشرف زكي يبدا انتقامه من محمود المهدي بسبب سب وقذف الاخير للفنانة روجينا.. لن تصدق ما فعل به! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صرح المحامي شعبان سعيد، محامي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية عن تقدّمه ببلاغ الى نيابة الدقي التي أجرت تحقيقاتها ضد محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، بسبب تشهيره بالنقيب وبزوجته الفنانة روجينا، مؤكداً أن المهدي سيُحال الى المحاكمة قريباً.

ولفت شعبان سعيد إلى أن نقابة المهن التمثيلية قدّمت ضد المهدي بلاغاً الى النائب العام وآخر الى مباحث تكنولوجيا المعلومات، وجاءت نتيجة الفحص إيجابية، وهذا البلاغ يتم التحقق منه، وأضاف:

"ولما استمر المهدي في التطاول وتوجيه الإهانات، قدّمنا بلاغاً الى نيابة الدقي وبدأت التحقيقات وقدمنا أسطوانة مع التفريغ، وسيُحال الى المحاكمة قريباً وننتظر حكماً سريعاً لردع من يسيئون الى المجتمع وليس للفن فقط".