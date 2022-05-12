انت الان تتابع خبر لن تتخيلوا اتهامات بالسرقة لـ محمد رمضان وعمرو سعد بسبب عادل إمام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال الفترة القليلة الماضية، حدثت الكثير من الانتقادات للفنان محمد رمضان، والفنان عمرو سعد، وذلك تزامنا مع موسم رمضان الماضي 2022، حيث انتقد الجمهور نسخ فيلم الفنان عادل إمام، وهو فيلم المشبوه في أحداث مسلسل كل منهم.

وربط المتابعين بين اسم عادل إمام في فيلم المشبوه واسم محمد رمضان في مسلسل المشوار، وجاء اسم البطل في العملين ماهر.

أما مسلسل توبة أثار الكثير من الجدل، ورد محمد فوزي أحد مؤلفي العمل عن فكرته، وقال المسلسل ليس مأخوذا عن فيلم المشبوه فنحن لا نعيد إنتاج الفيلم ولكنه يتشابه معه في الفكرة الرئيسية وهي التوبة ويمكن القول إن المسلسل تدور أحداثه بعد انتهاء أحداث فيلم المشبوه.

ويكون ذلك مع اختلاف بعض الشخصيات الرئيسية ومن الصعب إعادة تقديم الفيلم في مسلسل درامي، مسلسل توبة من بطولة كل من عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، ومن إخراج أحمد صالح.