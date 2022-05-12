انت الان تتابع خبر ريهام حجاج تشعل الترند بعد تسببها في اعتزال فنان قدير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال لقاء أجرته مع برنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، ردت الفنانة المصرية ريهام حجاج لأول مرة على الاتهامات التي وجهت لها، وتسببها باعتزال الفنان توفيق عبد الحميد عن العمل في مهنة التمثيل، بعد مشاركته معها في مسلسلها الأخير " يوتيرن" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق، وأشارت أنها تعتبر توفيق عبدالحميد، مثل والدها، وصديقها وحبيبها، مؤكدة على أنه شرف كبير لهم العمل معه.

وهذه التكهنات توقعها الجمهور بسبب الخلافات التي جمعت الفنانة ريهام حجاج بالعديد من زملائها في الوسط الفني، وخاصة ان قرار اعتزال الفنان نهائيا عن التمثيل جاء فور الانتهاء من تصوير المسلسل "يوتيرن"، الذي لعبت ريهام حجاج بطولته.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، قد صدم الجمهور بقرار اعتزاله المفاجئ، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قائلًا: "ايام معدوده وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير ان شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا، واكد أن السبب في قراره ليس له علاقة بالفنانة ريهام حجاج وأنها لأسباب تتعلق بيه وحده.

وبعد انتشار شائعة تسبب ريهام حجاج باعتزاله، عاد عبد الحميد ليؤكد بأن حالته الصحية هي من دفعته لاتخاذ قرار الاعتزال، قائلا: "علاقتى بريهام حجاج طيبة جدا وهي فعلا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق مني الاهتمام"، وعبر عن سعادته بردود الأفعال الايجابية التي تلقاها من الجمهور بسبب ظهوره مرة أخرى في الدراما المصرية بعد غيابه لفترة طويلة.

وأعلن الفنان مرة أخرى عبر الفيس بوك، مؤكدا ان قرار الاعتزال قابل للتراجع، ويعتمد على تحسن حالته الصحية.

مسلسل "يوتيرن" من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ونانسي صلاح، ونورهان، وغيرهم.