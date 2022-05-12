انت الان تتابع خبر ممثلة لبنانية بالمايوه في السعودية وردود الفعل تشتعل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابها في انستغرام، نشرت الممثلة اللبنانية ​روان طحطوح​ صورة لها، وهي تسترخي مرتدية المايوه داخل حوض سباحة في منطقة ​العلا​ السياحية في المملكة العربية السعودية، وعلقت على الصورة قائلة: ""أحياناً أفضل عمل نقوم به، هو الاسترخاء".

لاقت صورة طحطوح اعجاب المتابعين، الذين تغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقد البعض ظهورها الجريئ بالمايوه في بلد محافظ كالسعودية، مطالبينها باحترام عادات وتقاليد البلاد.

يذكر ان روان طحطوح قد لفتت الانظار في وقت سابق خلال حفل زفافها، الذي نشرت منه فيديوهات توثق تفاصيل الحفل، حيث تألقت بفستان أبيض، وبدت كالأميرات، في اجواء يملأها الفرح والرقص طوال السهرة، وشارك المتابعون الكثير من الصور التي برزت فيها روان بأجمل اطلالاتها.

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روان طحطوح ممثلة لبنانية، بدأت التمثيل وهي طفلة خلال مسلسل "​بنات عماتي وبنتي وأنا​"، وأسرت قلوب المشاهدين، ثم قدّمت بطولة عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها: "أمير الليل" و"حبيبي اللدود" و"عشق النساء.

وبرزت الفنانة بشكل كبير من خلال دورها في بطولة مسلسل "بلحظة" عام 2017، حيث جسدت شخصية "فلك" التي تدخل رغماً عنها حياة عائلة أخرى كزوجة لابنهم كحل عشائري لتفادي الثأر من أهلها، ومأساتها لا تنتهي بزواج قسري، بل تستمر منذ صباحية العرس، وتتصاعد بترملها في شهر عسلها، قبل أن تجد نفسها أصبحت مجدداً زوجةً لشقيق زوجها الذي لا يحبها لتتوالى الاحداث لكنها تجد طريق الفرح وسط الخيبات.



