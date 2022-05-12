انت الان تتابع خبر حسين أبو الحجاج يصدم الجمهور العربي بقرار صادم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قال الفنان حسين أبو حجاج أنه قرر اعتزال الفن والتمثيل نهائيا مستثنيا من قراره العمل بمسلسل "الكبير أوى".

وأضاف أبو حجاج الذى ظهر بشكل متميز فى مسلسل الكبير اوى خلال شهر رمضان: "لو تم اختيارى فى الجزء السابع من المسلسل سوف أكون ضمن فريق العمل"، مؤكدا انه لن يقوم بأى أعمال فنية أخرى، بسبب الحالة الصحية التي يعاني منها في قدمه لأن حركته أصبحت صعبة جدا.

وتابع الفنان المصري انه عمل مع كثير من الفنانين ويكن التقدير للفنان هانى رمزى الذى كان سبب فى دخوله عالم الفن وغيرهم من الفنانين، مؤكدا انه يعشق الفنان مكى، وكان متوقعا نجاح المسلسل لما لمسه من روح الفريق والمحبه التى تسود الفريق.

وأكد أبو الحجاج، أن قرار اعتزاله نابع عن قناعة شخصية، متابعا، ولم يستشر أى أحد، ولن يتراجع لان حالته الصحية لا تساعده.

حسين ابو الحجاج، ممثل مصري يملك في الأساس سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات بالمنيا، ساعده الفنان هاني رمزي على دخول عالم الفن ليقدم سلسلة من الأدوار الصغيرة ومن الأفلام التي شارك بها: صعيدي في الجامعة الأمريكية، الناظر، غبي منه فيه، وغيرها، كما شارك في كافة أجزاء المسلسل الكوميدي الكبير أوي، وفندق 8 حريم ميني سيت كوم، عريس دليفري، وغيرها.