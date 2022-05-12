انت الان تتابع خبر لن تتخيل ماذا حصل للفنان طارق لطفي بسبب شخصية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اثار الفنان طارق لطفي ضجة خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، عندما تحدث عن كواليس التحضير لشخصية "خلدون" التي قدّمها في مسلسل "جزيرة غمام" وكيف وصل الى شكل الشخصية وطبقة الصوت.

وقال طارق لطفي: "في البداية جربنا أكثر من شكل، واتفقنا أن "خلدون" يجمع كل شيء في شكله، أول شيء أن يكون بـ"قُصة" يتم تسريحها إلى الأمام وفي نفس الوقت الشارب مبروم إلى أعلى وهذا مقصود التناقض في شخصيته، التاتوهات المرسومة على وجهه هي رموز سحرية، هو شخص يحب الأناقة رغم الوضع الذي يعيش فيه فنراه يهتم بشعره وتهذيب لحيته، لديه ثبات انفعالي في أي موقف وليس لديه أي أخلاقيات وسريع التلوّن حتى حركته أحياناً يسير بحدة وأحياناً بنعومة".وعن صوت "خلدون" المميز، قال لطفي:"كان لابد أن يكون لـ"خلدون" طبقة صوت خاصة وتكون طبيعية عندما يسمعها الجمهور، ومع اللهجة الصعيدي كانت الطبقة التي تحدث بها "خلدون" هي المناسبة"... مضيفاً: "معرفش إزاي بس ربنا كريم هي بتحتاج تدريب لكن أصابتني بالتهاب في الأحبال الصوتية وحتى الآن صوتي مشروخ".