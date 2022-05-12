انت الان تتابع خبر قارنوا بين ثروة أحلام وثروة ياسمين صبري فجاءت النتيجة الصادمة !! ثراء هذه فاحش وجنوني !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت مصادر إعلامية أن ثروة الفنانة المصرية ياسمين صبري تقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار.

وأضافت الوسائل " المعروف أن أحلام تحب المجوهرات كثيراً فمثلاً في ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار".

وختمت الوسائل نقلها بالتاكيد على أن "أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول وتبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار".