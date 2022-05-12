انت الان تتابع خبر زراعة عظم فاشلة.. للمرة الأولى عاصي الحلاني كشف عن مرضه الصعب وأوجاعه اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - فاجأ الفنان اللبناني الشهير عاصي الحلاني بحديثه للمرة الأولى بشكلٍ مفصّلٍ عن مرضه الذي عانى منه مطوّلًا وأدّى إلى انتفاخ وجهه.

وأضاف أنه اضطر لإجراء عملية زرع للعظم ولكنها باءت بالفشل ثم تكللت بالنجاح بعد تكرارها لمرتين.

وأشار إلى أنه اضطر للاستمرار بنشاطه الفني على الرغم من مرضه لأنه كان ملتزماً بعدد كبير من العقود ومنها ظهوره في الموسم الثاني من برنامج (ذا فويس) ولجأ إلى المسكنات وحقن الكورتيزون لتخفيف آلامه.

وتابع أن حقن الكورتيزون تسببت في انتفاخ وجهه الذي كان شبيها بالبالون في تلك الفترة، وتسبب ذلك في تعرضه للتنمر من جانب الكثيرين الذين اتهموه بالخضوع لحقن البوتوكس في منطقة الوجه والإكثار من ذلك، وهو ما أحزنه وجعلته تلك الاتهامات يشعر بالقهر.من جهةٍ أخرى، فاجأ الفنانان اللبنانيّان عاصي الحلاني وفارس كرم بظهورهما معًا، فاعتقد البعض أنّ ما يحصل بينهما هو ديو غنائي أو تمثيلي.

في التّفاصيل، جمعت جلسة بين الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ والفنان اللبناني ​فارس كرم​ والأصدقاء.

ونشر عاصي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي صوراً له مع فارس كرم وصديقين، وكتب تعليقاً على الصور:” مع حبيب القلب فارس الفارس النبيل وجلسة مليئة بالمحبة والموده مع الشباب الطيبة والحبايب”.

وكان قد نشر فارس فيديو على صفحته جمعه بعاصي، وقال فارس لعاصي في الفيديو:”سهرة مع أطيب قلب أبو الوليد الغالي، يخليلي قلبك، يخليلك الوليد وماريتا ودانا ويخليلي ياك”. ليبادله عاصي بكلمات وصفه بها بالكرم ومحبة يملكها تأتي من القلب.