انت الان تتابع خبر أشرف زكي يبكي على الهواء مباشرة ويعتذر من هذه الممثلة ويطلب منها المسامحه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في لقاء سابق مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، تحدث عن دور النجوم الشباب في مساندة الفنانين كبار السن والمحتاجين للدعم المادي.

من ناحية أخرى، يعرض حاليا لريهام حجاج مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.وتحدث الفنان أشرف زكي، عن أزمة حلا شيحة وقال أنه أخطأ عندما سمح بعودة حلا شيحة للفن مرة أخرى.