انت الان تتابع خبر لا جزء ثانٍ من مسلسل كسر عضم.. والسبب صادم وغير متوقع !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اتّخذ القرارا الأخير من قبل الكاتبة السورية رشا شربتجي أنه ليس هناك جزء ثانٍ من المسلسل السوري الشهير كسر عضم، وذلك لسبب صادم. في التفاصيل، بدأت شربتجي منشورها بالحديث عن نواتج التعب ومحصلته وهو محبة الجمهور ودعمه الكبير للمسلسل ونجومه منذ بداية العرض وحتى نهايته.

ونشرت شربتجي: ”أعظم أنواع الحصاد هو حصاد المحبة بعد التعب، وقد التمسناها بشكل كبير من شغف جمهورنا الكريم الذي دعَمَنا منذ بداية التصوير وحتى نهاية العرض،، كانت شراكة مميزة ورائعة مع شركة #كلاكيت التي قدمت كل الدعم لإنجاز هذا المسلسل لكننا ارتأينا أخيراً أن نعمل على مشروع آخر جديد بدلاً من صنع جزء آخر للمسلسل كيلا نقع في فخ التكرار وبحثاً عن مواضيع متجددة. على أمل أن تلامس المشاريع الجديدة القادمة قلوبكم وتحظى بمحبتكم“. وأرفقت المنشور بصورة جمعتها بكاتب المسلسل علي معين صالح، لتنهال على رسالتها الكثير من التعليقات المؤيدة لوجهة نظرها في الموضوع والقرار الصائب المتخذ حيال ذلك، نظراً لعدم ضرورة وجود جزء آخر، خصوصاً مع انتهاء الأحداث.

وكانت شربتجي خرجت عن صمتها وردت على الكاتب فؤاد حميرة بعد أن اتهمهم بسرقة نصه “حياة مالحة” وتغيير اسمه إلى “كسر عضم” الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وكتبت شربتجي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “تأكيداً و رداً على ما يقال بعد النجاح الذي حققه مسلسل كسر عضم من الطبيعي أن يظهر من يحاول الصيد بالماء العكر”.

وأضافت: “نحن الآن في سباق مع الزمن وفي نهايات عمليات التصوير، وضياع الوقت في مثل هذه الترهات المقصودة طبعاً سوف يؤخرنا عن إنجاز العمل بالشكل الذي يحترم الجمهور الذي أثنى عليه، ولنا حديث آخر بعد انتهاء عرض المسلسل”.

من جهةٍ أخرى، فضح الكاتب فؤاد حميرة كلّ طاقم مسلسل كسر عضم الذي يعرض في رمضان الحالي، وذلك بالأدلة، حيث بيّن أنّه مسروق من نصٍ كتبه سابقًا.في التفاصيل، شن الكاتب السوري ​فؤاد حميرة​ هجوماً لاذعاً على صناع مسلسل “كسر عضم” موجهاً اتهاماً لهم بسرقة أفكاره ونصه الدرامي “حياة مالحة” الذي أقدم على بيعيه إلى إحدى الشركات منذ سنوات معتبراً انهم قاموا بتغيير اسم العمل ونسبه إلى كاتب آخر وفق تعبيره.

وأطل حميرة في فيديو بث مباشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: “لا أريد أن أسرق جهد أحد، لكن فيما يتعلق بالتشابه بمسلسل كسر عضم وعملي حياة مالحة من الحلقة الأولى بدأت الناس ترسل لي أن هذا العمل قريب من حياة مالحة الذي تكلمت لنا عنه ومن يقارن بينهما يكتشف وجود تقاطعات في الخطوط بين العملين، وأنا أعرف تماماً الشخصيات التي أخذتوها، نفس المسؤول في عملكم، موجود في عملي، وكذلك الأمر بالنسبة لابن المسؤول”.

وبعث رسالة شديدة اللهجة للمخرجة ​رشا شربتجي​ وقال: “من سيسرق يا رشا، لن يأخذ قص لصق بالطبع سيغير، 11 عام مر على العمل، من الطبيعي أن يغير على بعض الأفكار والأحداث”، مبيناً أن المنتج كان قد حول نص “حياة مالحة” سابقاً إلى الكاتب سامر رضوان كي يعدل فيه لكن رضوان رفض ذلك.

وعاد ونشر فؤاد حميرة محادثة جرت بينه وبين المخرج سيف الدين سبيعي حيث شهد الأخير معه وأكد صحة كلامه مبيناً أن الشركة عرضت عليه إخراج العمل لكنه رفض لكونها حجبت اسم الكاتب، معبراً عن ذلك بقوله: “أنعرص عليي المشروع ورفضت اشتغله إذا مو باسمك”.

وكانت قد تحدثت العديد من المصادر أن نص “كسر عضم” معدل عن نص “حياة مالحة” للكاتب فؤاد حميرة ووفق الأنباء أن الشركة المنتجة أخفت اسم الكاتب بسبب موقفه السياسي ضد الحكومة السورية وخوفاً من عدم الحصول على إذن بالتصوير داخل سورية، وتمت الاستعانة باسم آخر وتقديمه على أنه “كاتب يخوض مجال الدراما التلفزيونية للمرّة الأولى”.