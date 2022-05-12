مسؤول حكومي رفيع المستوى.. إلقاء القبص على سارق منزل كريم بنزيمة

ابو ظبي - احمد الجزار - ألقت الشرطة الألبانية بالتعاون مع “الإنتربول” القبض على رئيس العصابة المسؤولة عن سرقة منزل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد والتي حدثت في فبراير 2019 خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك.

وتبيّن أن رئيس العصابة هو ألفريد بروداني مسؤول كبير في الحكومة الألبانية، وكان مديرًا لشركة المياه العامة في البلاد لمدة تفوق 9 سنوات.

ويمكن أن يكون بروداني متورطًا في سرقة 40 منزلًا آخر في إسبانيا منذ عام 2013، وأكدت تقارير صحافية عدة أن الأدلة ضده “مقنعة” و”لا يوجد بها هامش للخطأ”.

وتسبب اعتقال بروداني في ردود أفعال واسعة في ألبانيا، إذ قال كريشنك سيباهيو زعيم وعضو تحالف “الأحمر والأسود”: لقد سرق منزل بنزيمة وعينوه مديرًا، إذا سرق منزل ميسي سيصبح وزيرًا.

وتعرّض منزل بنزيمة للسرقة مرة أخرى في يناير 2022، واستغل اللصوص هذه المرة تواجد اللاعب في مباراة إلتشي، وأهدر خلال اللقاء ركلة الجزاء الأولى كلاعب لريال مدريد.