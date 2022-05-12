طريقة إعداد سلطة الناتشوز في المنزل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:25 مساءً - تحتوي سلطة الناتشوز على العديد من الفوائد الذي يحتاجها جسم الإنسان، وفي هذا السياق نقدم لكم أسهل طريقة لإعداد سلطة الناتشوز في المنزل.

مكونات سلطة الناتشوز:

كأسان من الملفوف الأبيض المقطع إلى أجزاءَ صغيرة.

كأسٌ ونصف من الملفوف الأحمر المقطّع إلى قطعٍ صغيرة.

كأسٌ ونصف من الذرة المعلّبة.

كأسٌ ونصف من الفاصولياء المعلّبة.

كأسٌ من الجزء المبشور.

علبة جبنة تشيدر مبشورة.

كيس من رقائق البطاطا بنكهة الجبنة.

طريقة تحضير سلطة الناتشوز:

تحضير الصلصة من خلال مزج المتبل الفرنسي، ومسحوق الفلفل الحار، وعصير الليمون الحامض، وملح الطعام معاً بشكلٍ جيد.

قم بخلط الملفوف الأبيض والأحمر في وعاء، وبعد ذلك إضافة الذرة المعلّبة إلى المكونات السابقة وخلطها مع الفاصولياء المعلّبة، إضافة الجبنة المبشورة والجزر ومزج جميع المكوّنات في صحن، إضافة رقائق الشبس إلى الخضراوات السابقة، سكب الصلصة المحضّرة مسبقاً إلى صحن السلطة وتقدم.