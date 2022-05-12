اليوم.. أنغام تحيي حفلًا في السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:28 مساءً - تحيي الفنانة أنغام، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا في دولة الكويت ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر بالكويت، ويقود الحفل المايسترو هاني فرحات، ومن المنتظر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها منها: ساندة عليك، كل ما نقرب لبعض، أنا عايشة حالة، وغيرهم.

يذكر أن أنغام، غنت مؤخرًا تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" الذي عرض في رمضان الماضي وهو بطولة الفنانة نيللى كريم وتقول كلمات الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".

مسلسل "فاتن أمل حربي" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.

وطرحت أنغام مؤخرا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية "لوحة باهتة" من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وحازت على إعجاب متابعيها من لحظة طرحها.