نجمات بوليوود.. 4 فنانات هنديات حصلن على إعجاب المصريات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:28 مساءً - للسينما والدراما الهندية لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين، وتحديدا ربات المنازل اللاتي يجدن في هذه الأفلام تسليتهم الوحيدة، وكذلك عند متابعة الدراما والتي تتميز بحلقاتها الطويلة وتشكل جزء أصيل من يوم الكثير من المصريات، اللاتي يندمجن في الحلقات، ويبدين إعجابهم بالنجمات كما لو كانوا جزء أصيلا من حياتهم.

وفي السطور التالية نشير إلى عدد من أسرار الجمال للنجمات الهنديات وذلك بحسب ما ورد في موقع “fabbon”:

الإطلالة الطبيعية:

ذكر موقع “fabbon” أن السر وراء جمال النجمات الهنديات هو الاهتمام بالعناية بالبشرة عن طريق الوصفات والخلطات الطبيعة التي يتم استخراجها من الطبيعة ومن مواد موجودة في المنزل واستشهدوا في ذلك بتصرحيات النجمة الهندية، أيشواريا، وهي ملكة جمال سابقة، أنها تعتمد على الوصفات المنزلية وتؤمن أنها أفضل من الكيماويات، وأفضل وصفتها للعناية بالبشرة هو قناع الخيار.

نجمات بوليود اللاتي تعلقت بهن المصريات خلال السنوات الماضية:

كارينا كابور

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في كل مرة تظهر فيها النجمة كارينا كابور، تخطف الأنظار وتتبعها عدسات الكاميرات، وهي من أوائل النجمات الهنديات التي تعشقها المصريات والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية خلال مشوارها الفني والتي اتسمت خلاله بالبساطة وإثارة إعجاب الكثيرين، وتعتبر أكثر إطلالتها التي حازت على إعجاب الكثيرين عندما ظهرت مرتدية بدلة رسمية باللون الأزرق الغامق، أظهرت منطقة بطنها، واستخدمت ماكياج هادئ أبرز جمال وجهها، وشعر منسدل على كتفيها.

وآخر فيلم قدمته النجمة الهندية، كان كن بطوله سونام كابور مع كارينا كابور، إلى جانب شيخا تالسانيا وسوارا بهسكار، وإخراج شاشانكا جوش، ويدور حول قصة أربع فتيات يغير حفل زفاف مجرى حياتهن.

بريانكا شوبرا:

تعتبر النجمة الهندية بريانكا شوبرا، من بين النجمات الهنديات اللاتي يحظين بشعبية كبيرة في مصر، حيث تخطف بريانكا شوبرا نجمة بوليوود الأنظار بإطلالتها الساحرة والتي تتميز بها في كل مرة تخرج فيها إلى الجمهور سواء داخل الأعمال الفنية أو خارجها ولعل أبرزها كان أثناء حفل الاستقبال الثاني بمناسبة زفافها من المغني الأمريكي نيك جوناس، والذي أنجبت منه مؤخرا ابنتها الأولى، حيث أعلنت عن وصولها إليها بعد 100 يوم من والدتها قضتها كلها في العناية المركزة، وأنجبت النجمة الهندية طفلتها الأولى عن طريق رحم بديل.

راني موخرجي:

هى ممثلة هندية ولدت في 21 مارس 1978، في مومباي، ماهاراشترا بالهند، وبدأت مسيرتها في العمل الفني منتصف التسعينات وهي على مشارف العشرين، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم وهي تطل على الجمهور من خلال أعمال فنية مختلفة، حصلن خلالها على إعجاب الجمهور وإعجاب النقاد أيضا، وأهلها ذلك كله إلى الفوز جوائز عديدة، خاصة أنها قامت بأداء أدوارها التي مثلت فيها المرأة الهندية بكثير من الصدق والموهبة، حتى أنها تمكنت خلال هذه الفترة من إنقاص الوزن الزائد لها من أجل أن تظل محتفظه بمكانتها في أعين الجمهور.

بهومي بيندكار:

“دم لاقا كي هايشا” هو أول فيلم أطلت منه بهومي على الجمهور، ولاقت خلاله قبول واسع لها خاصة أنها بذلت مجهود كبير في هذا الفيلم، حيث قامت بزيادة وزنها ما يقرب من خمسة عشر كيلو كي يتناسب مع الشخصية، وكلفها ذلك الكثير من الوقت والجهد لأنها لم تتمكن من العودة إلى وزنها بسهولة.