مرتدية جاكيت و بنطلون جينز .. غادة عبد الرازق فى أحدث ظهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:28 مساءً - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة، مرتدية جاكيت بيج، مع بنطلون جينز، وحذاء شتوي باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي.

غادة عبد الرازق تشارك متابعيها صور من رحلتها بإيطاليا غادة عبد الرازق في إجازة رومانسية مع زوجها بروما

وقدمت غادة عبد الرازق أحدث أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وأثارت الفنانة غادة عبدالرازق، حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها بجسم نحيف، وظهر على وجهها وجسدها فقدان شديد للوزن.

وشاركت غادة عبد الرازق، جمهورها بمجموعة من الصور والفيديوهات في أحدث ظهور لها من إيطاليا، مستمتعة بوقتها مع أسرتها، حيث ظهرت غادة عبد الرازق بعد فقدانها الكثير من وزنها، مما جعلها تبدو بصورة مختلفة عن الفترة الماضية وهي برفقة زوجها.

يبدو أن فقدان الكثير من الوزن، ليس أمرا محببا في بعض الأحيان، حيث انتقد الجمهور إطلالة غادة عبد الرازق الأخيرة مع أسرتها، والتي أظهرت فقدانها الوزن بصورة مبالغ فيها كما وصفها البعض.

جاءت تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لغادة: "خسيتي أوي كده ليه، وأنا بحبك بس اتغيرتي، الرفع بزيادة في الست بيضيع جمالها، كده أوفر يا ست غادة الإستايل غير لائق، ليه الرجيم القاسي ده، ما عرفتك والله، خاسة أوي، انتي قمر في كل حالاتك بس خاسة أوي، ومخليكي مش حلوة، أنا مش مصدق إن دي غادة عبد الرازق"، وغيرها من التعليقات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عمليات الشير للصور على جروبات مختلفة.

وتكهن عدد من المتابعين، بسبب فقدان غادة لوزنها، حيث أكد البعض أن نحافتها مرضية، وربطوا ذلك بشائعة إصابتها بالسرطان، وقال آخرون إنها أجرت عملية شفط دهون.