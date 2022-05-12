صوّر الفنان الهندي أميتاب باتشان في عام 1986، بعض مقاطع فيلمه المغامر الأخير في مصر، وتحديداً في منطقة الأهرامات.

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الرياض - احمد صلاح - صوّر النجم الهندي أميتاب باتشان في عام 1986، بعض مشاهد فيلمه "المغامر الأخير" في مصر، وتحديداً في منطقة الأهرامات.

ونظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أسبوعاً لأفلام الفنان الهندي، الذي يعد حينها من أعظم الممثلين في الهند في ثمانينات القرن الماضي. وقالت وكالة سبوتنيك إن نجم بوليوود صدم الجميع عندما قال جملة عن النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف