انت الان تتابع خبر عاشت طفولة مُشردة سببت ابتعادها عن الغناء.. لمحات من مشوار عفاف راضي في عيد ميلادها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحتفل الفنان عفاف راضي، اليوم الخميس الموافق 12 مايو، بعيد ميلادها الـ 68، وتعد واحدة من نجمات جيلها التي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وجمعت بين موهبة الغناء والتمثيل، وشاركت عفاف راضي، في العديد من المسرحيات غنائية منها، آه يا غجر، على فين يا دوسه، الأرملة الطروب، دنيا البيانولا.

وتابعت عفاف راضي: اشتغلت بدري أوي علشان كده معشتش طفولتي، لأني كنت بروح الاستوديو وعندما أراد بليغ حمدي، تغيير اسمي إلى أسم جميلة رفضت.

وكشفت عفاف راضي أسباب ابتعادها عن مجال الفن خلال تصريحات صحفية سابقة، قائلة إنها ابتعدت عن الغناء بسبب أن الساحة الغنائية امتلأت بالأصوات الرديئة والأغاني المبتذلة.

أعمال عفاف راضي وقدمت عفاف راضي في مجال التمثيل عدد غير كثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل زمن الحلم الضائع، إخراج وفيق وجدي، وللإذاعة قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان حبى أنا، شاركها بطولته الملحن بليغ حمدي، وللسينما قدمت الفيلم الغنائي الاستعراضي مولد يا دنيا، بطولة محمود ياسين وعبد المنعم مدبولى ولبلبة وسعيد صالح، وحقق نجاحا باهرا.