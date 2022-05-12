أديل تنفي انفصالها عن صديقها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:22 مساءً - نفت الفنانة أديل، ما اُذيع حول انفصالها عن صديقها، حيث نشرت صور جمعتهما سويا من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

ولاقت الصور إعجاب شديد من متابعينها الذين تمنوا لها النجاح والفرحة.

يذكر أن تألقت الفنانة العالمية أديل في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية الذي أقيم منذ ساعات في لندن، بعد أيام من تأجيل جولتها الغنائية في لاس فيجاس وشكوك حول ظهورها على المسرح مؤخرا بسبب خلاف مع حبيبها الجديد ريتش باول.

أقيم حفل توزيع جوائز بريت أو الجوائز البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم رموز موسيقى البوب بحضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات، بعدما تم تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية في بريطانيا وتقليل أعداد إصابات فيروس كورونا.

وتفوقت أديل على إيد شيران في ثلاث فئات في جوائز بريت هذا العام، وحصلت على تكريمات أغنية وفنانة وألبوم العام، وقدمت عرضا غنائيا على المسرح.