انت الان تتابع خبر اختيار اسم جديد لمسلسل يجسد سيرة أحمد زكي.. ومحاولات لإقناع أسرته بالموافقه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تسود حالة من الغموض بشأن مسلسل السيرة الذاتية للفنان المصري الراحل أحمد زكي، والذي كان ينوي تقديمه الفنان المصري محمد رمضان، خلال الفترة الماضية حيث أعلن عنه تحت اسم ”الإمبراطور“ ولكن توقف العمل عليه دون الكشف عما دار في الكواليس.

ونوه المصدر إلى أنه تم وضع اسم نهائي للعمل بعنوان ”الغزال الأسمر“، مشيرًا إلى أن هناك محاولات تجرى لإقناع الأسرة بالعمل كي يرى النور في دراما رمضان المقبل 2023.

وشدد المصدر على أن ترشيح الفنان محمد رمضان، للمسلسل ليس سبباً من جانب الأسرة ولكن السبب الرئيسي يكمن في اتخاذ الأسرة قراراً بعدم تحويل سيرته الذاتية لعمل فني، وهو الأمر الذي ربما يتفق فيه البعض ويرفضه آخرون من الورثة وهو ما ستعمل عليه الشركة المنتجة.وكان محمد رمضان، قد أعلن في يوليو من عام 2020 أنه استبدل ”الإمبراطور“ بمسلسل يحمل اسم ”موسى“.

ونشر وقتها عبر صفحته الرسمية في ”فيسبوك“ صورة كتب عليها موسى باللون الأحمر، وعلق قائلاً: ”تم تأجيل مسلسل (أحمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة، إنتاج تامر مرسي“.

يذكر أن حالة من الجدل قد أثيرت خلال الفترة الماضية عقب إعلان محمد رمضان، عن تجسيده لشخصية أحمد زكي، في مسلسل بعنوان ”الإمبراطور“، وهو من تأليف بشير الديك، وأبدى الكثيرون اعتراضهم على المسلسل من الجمهور ومن داخل الوسط الفني.