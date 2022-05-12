انت الان تتابع خبر سألوا يوسف شاهين مين هي الفنانة التي حبيتها بس مكنش ينفع؟.. فأجاب بدون تردد.. لن تتخيل من هي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعترف المخرج السينمائي يوسف شاهين بأنه "شحص مركب، زمان كانوا يقولون عني إنني شخصية فصامية، لكن أنا قلت لهم، بل أنا شخص متعدد، يعني ممكن أكون 14"، وذلك في حواره بجريدة "الأهرام العربي" 2004.

واعترف أنه أحب الفنانة فاتن حمامة للغاية، دون أن تعرف، وأحس بجرح شديد عندما علم أنها تحب عمر الشريف: «أصل أنا اللي عرفتهم ببعض، لذا شعرت بأن الخيانة جاءت من الطرفين، بس بصراحة هي كان عندها حق، لأن الواد كان زي القمر، هي كانت هتعمل ايه؟».

ولفت إلى أنه كان يحب العمل مع الفنانة نادية لطفي، وحكى أنه عندما كان يعمل معها في تصوير الأفلام، تطلب منه أن يحكي لها «حدوته» تتسق مع طبيعة المشهد، فيحكي لها حكاية مؤلمة وتبكي، أو يحكي لها حكاية سعيدة فتضحك، حسب المود الذي يحب أن تكون فيه في الفيلم.