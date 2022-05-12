انت الان تتابع خبر بعد ارتباط اسمها بأبو هشيمة.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الجميلة خلود المقرحي اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تردد اسم الفنانة الليبية الشابة خلود المقرحي، بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد قيام رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، بمتابعتها عقب أيام قليلة من انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

تعتبر واحدة من أبرز من الوجوه الجديدة التي نالت إعجاب المشاهدين خلال السنوات الماضية. استطاعت في وقت قصير أن تثبت نفسها وتحقق انتشارًا واسعًا بعد ظهورها في أكثر من عمل تليفزيوني.

بدأت مشوارها الفني في تقديم الاسكتشات الكوميدية. كانت تشارك في الغناء والتمثيل بالمدرسة. دعمتها أسرتها لتحقيق حلمها في دخول مجال الفن.

شاركت في بطولة عدد من المسلسلات الدرامية على غرار “بنت العز، وعسل مغشوش، وسجل”. شاركت في برنامج “التجربة الليبية”، وقدمت أداء شخصيات بمشاهد تمثيلية في الشارع، لتصدم مع الجمهور الذي لم تتوقع رد فعله.

يعتبر مسلسل “عسل مغشوش” نقطة تحول في مسيرتها الفنية بعد النجاح الكبير الذي حققته. أثبت أنها ممثلة قادرة على لعب جميع الأدوار بعيدًا عن الكوميديا، بعد الشخصية التي قدمتها في مسلسل “سجل” ونالت إعجاب المشاهدين.