المتحف القومي للحضارة المصرية مستمر في استقبال الوفود الرسمية من كافة دول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:28 مساءً - استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وفدين رسميين من دولتي البرازيل وفرنسا، وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة والأستاذة فيروز فكري نائب رئيس الهيئة للإدارة والتشغيل.

ضم الوفد البرازيلي السيد الوزير برونو دانتاس نائب رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية والأستاذة مانويلا فاريا مستشار نائب رئيس محكمه الحسابات الفيدرالية بالبرازيل والسيد ماريو الميدا دبلوماسي بوزارة العلاقات الخارجية البرازيلية، في حين ضم الوفد الفرنسي السيد ماثيو بيرود مدير ادارة الثقافة والتعليم والبحوث بوزارة الخارجية الفرنسية والسيد هيرفي باربريت المدير العام لوكالة المتاحف الفرنسية والسيدة ستيفاني سالا رئيس قسم العلوم الإنسانية والإجتماعية بوحدة الثقافة والآثار بوزارة الخارجية الفرنسية.

وقد قام أعضاء الوفدين بجولة تفقدية لقاعات المتحف للتعرف على ما يعرضه من قطع وكنوز أثرية وخاصة قاعة المومياوات الملكية، هذا بالإضافة إلى تفقد معامل الترميم بالمتحف للتعرف على إسلوب العمل بالمعمل والتقنيات الحديثة المتبعة للترميم والحفاظ على القطع الأثرية والمومياوات.

وقد أعرب أعضاء الوفدين عن سعادتهم بزيارة المتحف واصفين إياه بالصرح الثقافي العملاق، كما أثنوا على كفاءة المرممين المصريين وحرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم بالمتحف.

وخلال زيارة الوفد الفرنسي قام الدكتور أحمد غنيم ببحث تعزيز أوجه التعاون المشترك التي يمكن تنفيذها بين هيئة المتحف والمتاحف الفرنسية في مجال العمل المتحفي منها التدريب وتبادل الخبرات وغيرها من مجالات التعاون.