انت الان تتابع خبر مريم حسين بجراءه صادمه ومتعمده تسيء إلى الحجاب بعد أن خلعته... مستفز جداً اثار غضب الجمهور اتفرج ماذا قالت? والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أثارت الممثلة المغربية مريم حسين الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار فيديو لها تتحدث عن الحجاب بطريقة مستفزة جدا وفي التفاصيل، فقد ظهرت مريم حسين في مقطع فيديو وهي تتابع اللحظات الأخيرة لخروج الطفل ريان المغربي من البئر، و وثق الفيديو لحظات تلقي مريم حسين إعلان خبر وفاة الطفل ريان أثناء إذاعته على الهواء مباشرة وهو ما دفعها للدخول في نوبة بكاوظهرت مريم، في المقطع متأثرة وتتابع القضية بدقة، وتحدثت مع متابعيها عن مشاعرها وما تعيشه خاصة وان ابنتها الأميرة ستكون بعد أسبوع بعمر الخمس سنوات، لافتة الى ان من يمتلك أطفال فقط يمكنه الشعور بهذه الحادثة، وهو ما عرضها للانتقاد على اعتبار ان القضية انسانية ولا فرق بين أم أو شاب أو عجوز في التعاطف والتأثر مع هذه القضية الصعبة.