انت الان تتابع خبر تسريب الصورة التي أغضبت أبو هشيمة.. ياسمين صبري مع الشاب الذي خطف قلبها وأنجبت منه قبل خمس سنوات اتفرج صوره لهم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قد لا يعرف الكثير من معجبي الفنانة المصرية ياسمين صبري أنها كانت متزوجة ولديها طفلة، وذلك قبل زواجها الأخير من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي كان هو الآخر مرتبطا بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقالت ياسمين في ذلك الوقت، إنها وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، لتنجب ابنتها الأولى، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، ولكنها كانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

كذلك كشفت أن طليقها كان يعترض على تعلقها الدائم بعملها الفني، وترك ابنتها في أمريكا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.

الجدير ذكره أن ياسمين صبري انفصلت عن زوجها، رجل الأعمال أحمد ابوهشيمة خلال الايام الماضية، حيث اثاروا جدلا واسعاً بعد أن قام كل منهما بحذف الصور التي تجمعه بالاخر من صفحاتهم الرسمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.