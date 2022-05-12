انت الان تتابع خبر 4 نجوم يكشفون أسباب عدم زواجهم رغم تخطيهم الخمسين عاماً.. محمد محيي ومصطفى شعبان أبرزهم واخرين اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أربعة نجوم عرب ما يزالون "تحت نصيبهم" الى اليوم رغم تخطيهم عتبة الـخمسين عاماً، اما الأسباب فلكل منهم دوافعه الخاصة والتي كشفوا عنها في لقاءات إعلامية سابقة، وأبرزهم النجم مصطفى شعبان والمطرب محمد محيي، بينما انضم النجم اللبناني مروان خوري الى قائمة العزوبية مجددا بعد اعلانه عن فسخ خطوبته التي صمدت حوالي عام، فنرصد لكم بهذا التقرير الأسباب التي كشف عن النجوم حول عدم زواجهم الى الآن.

وأرجع مصطفى شعبان مسألة عدم زواجه الى اليوم بسبب "النصيب"، قائلاً :"أنا عازب لحد دلوقتي ‏عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، وكل حاجة لها جوانب حلوة وجوانب وحشة، ‏والسينجل له جوانب إيجابية وجوانب ناقصة، ولكن أنا مش شاغل بالي ومش بدور ‏على حاجة".‏ولفت مصطفى شعبان الى انه ارتبط عام 2006 بفتاة لفترة قصيرة لكن خطوبتهما لم تكتمل، مرجعا السبب حينها الى صغر سنه وعدم نضوجه كفاية.

محمد محيي.. يفضل التأني في الزواج الفنان محمد محيي الذي اطل في اواخر شهر ابريل 2022 ببرنامج "كلام الناس" على قناة "ام بي سي مصر"، تحدث عن أسباب عدم زواجه رغم بلوغه عامه الـ 52 عاماً، فإعترف بداية بتأخره في إتخاذ قرار الزواج، ولكنه أكد بأنه يفضل التأني في إتخاذ هذا القرار.

ولفت حول هذا الموضوع أنه كلما إزداد عمره يزداد تأنيه ودراسته لمسألة الزواج، ولكنه لا يستطيع العيش بدون حب، مشيرا الى انه قد استلهم وإستوحى العديد من الأغنيات في مسيرته من تجاربه العاطفية التي كان قد عاشها. مروان خوري يفسخ خطوبته

النجم مروان خوري الذي كاد ان يخرج من قائمة العزوبية للنجوم الذين تأخروا بالزواج، صدم جمهوره خلال لقاء له مع برنامج "إي تي بالعربي" بالإعلان عن فسخ خطوبته التي صمدت لحوالي عام، بعدما كان قد احتفل بهذه الخطوبة معلنا حينها عن ترتيبات قريبة لموعد زواجه.ورفض مروان خوري الخوض في تفاصيل فسخ خطبته أو كشف الأسباب وراء انفصاله، مشيراً إلى انه غير منزعج من عودته للعزوبية، ووصفه بـ"أشهر عازب في الوسط الفني"، وقال إنه لا يحب دائما الحديث في التفاصيل الشخصية.

مروان خوري (54 عاما) سبق وأن صرّح قبل سنوات بأنه في حال لم يلتقي بالفتاة التي سيشعر لحظة لقائه بها بأنها هي التي سيكمل مشوار دربه معها لن يقدم على خطوة الزواج.أحمد عيد يخشى من الفشل الفنان المصري احمد عيد الذي اتم عامه الـ 54، ما يزال يستمتع بعزوبيته بعيدا عن الزواج حيث يخشى من دخول هذه المؤسسة الزوجية خوفا من الفشل كما صرح في احدى لقاءاته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي" على قناة "CBC".

ولفت الى ان خوفه من الفشل جاء بعد كثرة فشله في علاقات عاطفية شديدة، معتبرا ان فكرة الدخول الى حياة شخص آخر تمثل صعوبة بالنسبة له، وقال بأنه فقد الأمل في أن يقابل شريكة حياته!.