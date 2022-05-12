انت الان تتابع خبر رسالة غير متوقعه ولم تكن بالحسبان من هيفاء وهبي لـ ياسمين صبري عقب طلاقها.. هل كانت متعمده اليكم التفاصيل؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور لها عبر حسابها على “انستجرام” من إحدى الشوارع الباريسية.

وأطلت هيفاء على جمهورها ببليزر سوداء وتوب من اللون عينه وأرفقت تعليق وجه تعبيري لـ«قُبلة» على الصور.ولاقت صور هيفاء إعجاب المتابعين الذي أثنوا على جمالها وطلتها، وعلق أحدهم بالقول: “بتغيضي ياسمين صبري”.وجاءت إطلالة هيفاء وهبي بعد ساعات من اعلان انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي.

وفي عام 2009 تزوج أحمد أبو هشيمة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات، وتعرف الثنائي خلال حفل زفاف، وكان وقتها لا يعرفها لأنه غير متابع للوسط الفني، واستمر هذا الزواج حوالي 3 سنوات.