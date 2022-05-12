شاهد.. أول ظهور لطارق العريان بصحبة نيكول سعفان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:25 مساءً - نشرت الموديل والفنانة اللبنانية نيكول سعفان فيديو لها برفقة المخرج طارق العريان من خلال خاصية الستوري على تطبيق إنستجرام ليكون بذلك الظهور الأول لهما معا بشكل واضح تأكيدا لعلاقتهما حيث كانت تتكتم نيكول على أن يظهرا سويا أو تنشر لهما صور على السوشيال ميديا وكذلك المخرج طارق العريان.

وكان قد أكد المخرج طارق العريان بشكل رسمي لأول مرة، الأخبار التي تداولت على مدار أكثر من عامين، حول ارتباطه بـ نيكول سعفان، ونشر طارق العريان عبر حسابه على إنستجرام صورة لـ نيكول سعفان، تظهر فيها من ظهرها، وحرص على تهنئتها بعيد ميلادها، قائلًا: «Happy birthday .. أنت الحظ».