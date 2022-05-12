بالفيديو.. أكرم حسنى يرقص على ”الحركة دى”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:25 مساءً - يقضى النجم أكرم حسنى، فترة الأجازة برفقة أصدقائه على البحر، حيث كشف عن فيديو من خلال حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهو يشوى اللحم ويتناول "المكرونة"، مستمتعًا بوقته مع أصدقائه، فيما استكمل ظهوره الصيفى على الشاطئ بالرقص على أنغام أغنية فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، "الحركة دي"، وهى الأغنية التى تصدرت تريند "تيك توك" مؤخرا.

وعلق اكرم حسنى، على الفيديو، الذى نال إعجاب عدد كبير من متابعيه وجمهوره، "لما يبقى مزاجى رايق بعمل اللى ميتعملش، حتى بص الحركه دي"، ليرد عليه أحمد حلمى، فى التعليقات، "أنا ليه مش معزوم فى الحركة دى يا أكرم؟".