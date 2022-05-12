انت الان تتابع خبر اتفرج ياسمين صبري تتصدر السوشيال ميديا بإطلالة ولا أروع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية فستان من اللون الأزرق الطويل وتبتسم بطريقة جذابة في أجواء رمضانية مما أثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقامت بإستخدام القليل من المكياج كعادتها مع ترك شعرها، معلقة : صباح الخير من عالمنا الجميل.

وحصلت الفنانة علي كثير من التعليقات الجميلة مثل:ابو هشيمه زمانو بيعيط دلوقتي -انا عرف انو هو مش بيحبك انا بحبك اووي-بندفع فيكي ١٠ الاف متقدم -حبيبي الجميلة .

طلاق ياسمين صبري

وأعلنت الفنان ياسمين صبري خلال الأيام القليلة الماضية انفصالها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وأنها لا تزال تحترمه وتقدره وانه تم الاتفاق علي جميع الاشياء المتعلقة بإجراءات الطلاق.

وتعتبر ياسمين صبري من النجمات التي لا تتخلى عن الرياضة، ولطالما شاركت متابعيها الأوقات التي تقضيها في الصالات الرياضية، وهي تستعرض رشاقتها، والحركات الصعبة التي تقوم بها، بالإضافة إلى الملابس الرياضية المميزة التي تعتمدها وهي تمارس الرياضة لاسيما وأن لم تشارك في أي عمل تليفزيوني في شهر رمضان الماضي مما اثار الكثير من التساؤلات حول ذلك الغياب.