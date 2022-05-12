انت الان تتابع خبر اتفرج عود البطل نسرين طافش تستعرض كافة مفاتنها في معبد الكرنك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية الجنسية نسرين طافش مجموعة من الصور الجديدة لها ، ولذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نسرين طافش مرتدية في مهعبد الكرنك مرتدية سالبوت منقوش مكشوف من منطقة الصدر مع ارتداء قبع علي رأسها ومسك في يدها شمسية ،أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت القليل من المكياج، معلقة : غرام في الكرنك

واثارت هذه الصور أعجاب الكثير من جمهورها حيث حظيت بكثير من التعليقات مثل لك جماااالك يا عضم الرقبة -بجناني ياحلا ممثلا ابدعتي بدور عزيزه اموت فيكي يااحلا ممثلا فخور فيكي – ملكة- ايه الحلاوة دي يا عسل.

آخر أعمال نسرين طافش

كان مسلسل “الوجه الاخر “، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.

وأحتفلت تنسرين طافش بعيد ميلادها خلال الأيام القليلة الماضية والتي لم تكشف عن عمرها حتي الآن.