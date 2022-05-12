انت الان تتابع خبر الأسباب الحقيقة لإعتزال توفيق عبد الحميد.. المخرج سامح عبد العزيز يفصح عنه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت الأقاويل الكثيرة بين جميع الأشخاص للتعليق على إعلان الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل، وهذا بعد مشاركته في مسلسل “يوتيرن” بطولة الفنانة ريهام حجاج وهو إخراج سامح عبد العزيز، وفسرها البعض بأن هذا القرار جاء بسبب أحد المواقف التي تعرض لها في كواليس العمل، وذلك بالرغم من أنه أكد أن السبب هو ترجع حالته الصحية.

الأسباب الحقيقة لإعتزال توفيق عبد الحميد

وكشف المخرج سامح عبد العزيز خلال العديد من التصريحات الصحفية، عن العديد من الأسباب الحقيقة وراء اعتزال الفنان القدير توفيق عبد الحميد، وعلق قائلاً “ألتمس له العذر، لأن شغل التليفزيون تطور والدنيا تغيرت، هذا بجانب شعوره بعدم الراحة بسبب طول ساعات التصوير، بالإضافة إلى تكنيك التصوير الذى تغيّر، وكانت حالته الصحية لا تساعده كثيرا، وكنا نكثف التصوير للانتهاء من العمل، إذ ينتهى الممثل من التصوير فى الثامنة مساء ويحضر فى التاسعة صباح اليوم التالى”، وأكد أن لوكيشن المسلسل كان ملئ بالحب.

تعليق ريهام حجاج على اعتزال توفيق عبد الحميد

ومن ناحية الفنانة ريهام حجاج فهي علقت على اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد، قائلة “الأستاذ توفيق عبد الحميد كان يشعر بالتعب خلال التصوير، وما زالت حالته الصحية ليست فى أحسن حال، حرصنا على وجوده فى المسلسل وهو كان حابب حالة الحب فى الكواليس”، وتعد من أبرز التعليقات الخاصة بها مؤخراً.