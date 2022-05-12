انت الان تتابع خبر حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر.. أشعلت السوشيال ميديا بـ فارس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت في الفترة الأخيرة الماضية الكثير من الأخبار التي دارت حول الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وأبرزها ارتباطها وخطوبتها، وهي من أكثر الأشياء التي لا تريد أن ترد عليها بشكل دائم.

حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر وتيام قمر

وكانت في البداية انتشرت شائعات حول خطوبة الفنانة ليلى أحمد وزاهر بالفنان تيام قمر، ولكنها سرعان ما نفت هذا الأمر سريعاً، وعادت من جديد الشائعات تدور حوار ارتباطها بشاب من أسرة فنية وهو أحمد كمال أبو رية ونجل الفنانة ماجدة زكي، ولكن هذه المرة تجاهلت ليلى ولم تظهر أي رد.

حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر

وخرجت أيضاً شائعات حول خطوبة الفنانة ليلى أحمد زاهر وهي التي انتشرت في الساعات الأخيرة الماضية، ولكنها قامت بالترويج لفيلمها الجديد “فارس” وهو الذي يخوض والدها الفنان أحمد زاهر بطولاته المطلقة في السينما، ويشارك في بطولته شقيقته ملك، ونشرت الأفيش الدعائي للفيلم من خلال خاصية استوري على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وعلقت قائلة “لا أستطيع الانتظار.. بحبكوا انتوا الاتنين”.

أحدث أعمال ليلى زاهر

وقدمت الفنانة ليلي أحمد زاهر أحدث أعمالها في رمضان 2022 في مسلسل “في بيتنا روبوت 2” وهو الذي يشارك في بطولتها بجانب هشام جمال وشيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، طه دسوقى، دنيا سامى، مى دياب، شروق أيمن، نيللى محمود، إياد أمين، والطفل عمر أسامة، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل وغيرهم الكثير من الفنانين.