انت الان تتابع خبر محمد عساف ينعى شيرين أبو عاقلة بكلمات مؤثرة...والجميع ينفجر غضباً والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - نعى الفنان الفلسطيني محمد عسافالإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، التي إستشهدت صباح اليوم متأثرة بجراحها، بعد إصابتها برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي وكتب عساف عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي :
"الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء، عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي،كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني، طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع لكننا سنصل لا محالة".
لاقى منشور عساف إنتشاراً بين المتابعين، الذين سرعان ما تفاعلوا معه، وعبروا عن غضبهم من ممارسات جيش الإحتلال، وترحموا على الراحلة