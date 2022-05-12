انت الان تتابع خبر محمد عساف ينعى شيرين أبو عاقلة بكلمات مؤثرة...والجميع ينفجر غضباً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نعى الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​الإعلامية ​شيرين أبو عاقلة​ مراسلة قناة "الجزيرة"، التي إستشهدت صباح اليوم متأثرة بجراحها، بعد إصابتها برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي وكتب عساف عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي :

"الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء، عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي،كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني، طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع لكننا سنصل لا محالة".

لاقى منشور عساف إنتشاراً بين المتابعين، الذين سرعان ما تفاعلوا معه، وعبروا عن غضبهم من ممارسات جيش الإحتلال، وترحموا على الراحلة