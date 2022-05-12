من راتب 100 دولار إلى أغنى الأغنياء العرب .. لـن تصدق كـم تبلغ ثروة رجل الاعمال المصري احمد أبو هشيمة الضخمة وأرباح شركـاته السنوية

وهذا ما لفت الأنظار الي ثروته أحمد، اذا من هو احمد ابو هشيمة وكم تبلغ ثروته؟ وما هي الأرباح التي يحققها؟

وُلِد أحمد أبو هشيمة في 11 يناير 1975 بمحافظة القاهرة وعاش في حي الوايلي.

عمل أثناء فترة دراسته بكلية التجارة في بنك المصرف العربي الدولي تحت التمرين، لكن لم يعجب بفكرة الوظيفة من الأساس فبدأ بعد الجامعة في التفكير بالتجارة واتجه لتجارة الحديد بناءً على نصيحة صديق له والده يعمل في تجارة الحديد

بدأ أبو هشيمة صغيرًا وكان يبيع بالخسارة حتى ينتشر، وبدأ يجني ثمار عمله في 2002 حيث اشترى نسبة 10% في مصنع، وفي 2005 زادت الحصة لتصبح 30% في مصنعٍ آخر، وتكرر الأمر في 2007، حتى نجح في 2009 في إنشاء مصنع حديد المصريين الذي يرأسه حتى الآن.

ثروته أحمد ابو هشيمة، لديه ثلاثة شركات كبيرة جداً وايضا عالمية، الشركة الأولى لاحمد ابو هشيمة تجارية تتعاطى الحديد للمصريين وايضا لمواد البناء، الشركة الثانية شركة اي اي سي لادارة المصانع في الصلب، والشركة الثالثة المجموعة المصرية للإعلام، وهي شركة خدمات إعلامية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام في مصر.

شركاته تحقق أرباحا سنوية تقدر بأكثر من 15 مليون دولار عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً واليوم عمره 46 عاماً، ويعرف الكثير بأنه واحد من أغنى الناس في مصر والشرق الأوسط. يقدر الكثير من الخبراء ثروة أحمد أبو هشيمة بمليارات الدولارات، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار، سيارة رينج روفر سبورت، والتي قد يصل سعرها الي أكثر من .3.000.000 مليون جنية مصري

سيارة استون مارتن رابيد، وهي أول سيارة رباعية الابواب من الصانع الانجليزي، والتي تقدم النسخة الـ بمحرك ذو اثني عشر اسطوانة سعة 6.0 لتر بقوة 560 حصان و630 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتستطيع هذه السيارة الوصول لسرعة قصوى 327 كم/الساعة، والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي، ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري.

ثروة أحمد ابو هشيمة تقدر بملايين الدولارات ولكنها غامضة الى حد ما لأنه يغيبها عن الإعلام ولا أحد يعرف عن منازله التي يملكها وغيرها من الأمور الخاصة، إلا أنه أهدى ياسمين صبري زوجته الحالية خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب ال 200 الف دولار أميركي.