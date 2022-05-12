تعيين هذا الفنان سفيراً للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر شباب بلد.. والجميع يتفاعل مع الخبر

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الرياض - احمد صلاح - تم تعيين الممثل لمصري ​نور النبوي​ سفيراً لمبادرة "شباب بلد" وهي النسخة المصرية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة، والتي أطلقت بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عاماً، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

ومن خلال دوره الجديد، سيدعم نور النبوي عمل "شباب بلد" ويسلط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب واكسابهم المهارات وربطهم بفرص التوظيف وأيضاً غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وشهد فعاليات الحفل كل من ايلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وجيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر اليونسيفود. غادة مكادي مدير عام الشراكات ومدير مبادره "شباب بلد" بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والعديد من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

وقال نور النبوي بكلمة ألقاها: "أنا سعيد بتعييني سفيراً لمبادرة "شباب بلد" للأمم المتحدة والتي تتيح الكثير من الفرص لتحقيق طموحات الشباب بما لديهم من قدرات وطاقات وتطلع للبحث عن فرص إثبات الذات."

وأضاف: "لقد ساعدني اكتساب المهارات في سن صغيرة على فتح أبواب المستقبل أمامي. وأتمنى أن أقوم بدور ريادي في المبادرة وأن أساعد في تحقيق أهدافها وتوصيل رسالتها لتحفيز الشباب في مصر على المشاركة الإيجابية